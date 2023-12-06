"Я не сказал бы, что Бериша самый провоцирующий. В РПЛ много футболистов играют грязно, просто кто-то это делает более грамотно, чем Бериша", — цитирует Иванова Sport24.
В России Бериша выступает с 2016 года. Футболист из Косово играл за "Анжи" и "Ахмат". На счету 32-летнего футболиста 178 матчей в РПЛ, в которых он забил 24 мяча и отдал 20 голевых передач. Сайт Transfermakt оценивает игрока в 1,2 миллионов евро.
Олег Иванов: я не сказал бы, что Бериша самый провоцирующий футболист в РПЛ
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов высказался о своем бывшем одноклубнике игроке "Ахмата" Бернарде Берише.
Фото: ФК "Ахмат"