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Защитник "Оренбурга" Сидоров назвал Олусегуна самым сильным вингером в РПЛ

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Защитник "Оренбурга" Максим Сидоров рассказал, кого считает самым сильным фланговым нападающим в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Самый сильный вингер, против которого я играл? Даже не знаю, сложно кого-то выделить. Все хороши, уровень высокий у всех. Но назову Олусегуна. Он нереально быстрый, его скорость - это что-то", - цитирует Сидорова "РБ Спорт".

Олакунле Олусегун, играющий на позиции левого крайнего форварда, перебрался в "Краснодар" летом прошлого года. Действующий контракт 21-летнего нападающего с "быками" рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне нигерийский вингер провел за краснодарцев 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми ассистами.

Олусегун Краснодар Оренбург
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