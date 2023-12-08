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Мележиков – о Рибалте в "Спартаке": нужны только российские специалисты. Они есть, но им "мы" почему-то не доверяем

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Экс-генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков отреагировал на возможное назначение бывшего спортивного директора "Зенита" и "Марселя" Хавьера Рибалты на аналогичную должность в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
– Иностранные специалисты действительно могут быть полезны в выборе и приобретении футболистов высокого уровня для усиления команд РПЛ, но они не заинтересованы заниматься этим достаточно глубоко. Я убежден, нужны только российские специалисты. Они есть, но им "мы" почему-то не доверяем, – цитирует Мележикова "СЭ".

Хавьер Рибалта работал спортивным директором санкт-петербургского "Зенита" с 2018 по 2021 годы. В октябре нынешнего года 43-летний испанский специалист ушел с аналогичной должности во французском "Марселе". Минувшей ночью экс-менеджер "сине-бело-голубых" приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где его встретил сотрудник службы безопасности "Спартака".

Сам Рибалта рассказал, что приехал в Москву в отпуск. Накануне инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале сообщил, что испанец близок к назначению на пост спортивного директора "красно-белых", которую в настоящее время занимает британец Пол Эшуорт.

Спартак Мележиков Рибалта Эшуорт
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