Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
3 - 0 3 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
РостовЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Нижний Новгород1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен
Шеффилд
1 - 0 1 0
БрентфордЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
БёрнлиЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 3 0 3
БорнмутЗавершен
Астон Вилла
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
0 - 1 0 1
Лас-ПальмасЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен
Вильярреал
20:30
Реал СосьедадНе начат
Мальорка
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Милан1 тайм
Интер
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Унион
3 - 1 3 1
Боруссия МЗавершен
Айнтрахт
5 - 1 5 1
БаварияЗавершен
Вердер
2 - 0 2 0
АугсбургЗавершен
Хайденхайм
3 - 2 3 2
ДармштадтЗавершен
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
0 - 1 0 1
Монако2 тайм
ПСЖ
23:00
НантНе начат

Осинькин: понимал, что так невозможно, чтобы "Крылья Советов" всегда выигрывали у "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги после разгромного поражения в 18-м туре РПЛ от "Спартака" (0:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Мы выиграли последние три матча у "Спартака". Один из них был очень громкий, один очень важный. В душе понимал, что так невозможно, чтобы так было всегда. Повлиять на исход может что угодно. Так и получилось: рикошет и так далее. Уже в этой ситуации нам было сложно, при 0:2 претендовать на очки трудно.

В субботу, 9 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата России московский "Спартак" принимал на своем поле в Москве самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Напомним, в первом круге в матче 10-го тура текущего сезона РПЛ подопечные Игоря Осинькина забили четыре безответных мяча в ворота "красно-белых" (4:0). В результате сегодняшнего поражения самарцы уступили пятое место в турнирной таблице "Спартаку", опустившись на шестую строчку.

Источник: "Матч ТВ"

Осинькин Крылья Советов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится