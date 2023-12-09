- Мы выиграли последние три матча у "Спартака". Один из них был очень громкий, один очень важный. В душе понимал, что так невозможно, чтобы так было всегда. Повлиять на исход может что угодно. Так и получилось: рикошет и так далее. Уже в этой ситуации нам было сложно, при 0:2 претендовать на очки трудно.
В субботу, 9 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата России московский "Спартак" принимал на своем поле в Москве самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Напомним, в первом круге в матче 10-го тура текущего сезона РПЛ подопечные Игоря Осинькина забили четыре безответных мяча в ворота "красно-белых" (4:0). В результате сегодняшнего поражения самарцы уступили пятое место в турнирной таблице "Спартаку", опустившись на шестую строчку.
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин: понимал, что так невозможно, чтобы "Крылья Советов" всегда выигрывали у "Спартака"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги после разгромного поражения в 18-м туре РПЛ от "Спартака" (0:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"