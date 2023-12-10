– Как я говорил ранее, "Спартак" – большой клуб. Мы встречаемся с российскими и иностранными специалистами по разным вопросам. Действительно, Хавьер приезжал в Москву, и мы общались, – цитирует Малышева "СЭ".
На этой неделе инсайдер Иван Карпов первым сообщил о том, что 43-летний испанский менеджер близок к назначению в "Спартак" на пост спортивного директора. Ранее с 2018 по 2021 годы Рибалта работал на той же должности в "Зените". В октябре нынешнего года менеджер прекратил сотрудничество с французским "Марселем".
В ночь на 8 декабря российские СМИ проинформировали о том, что Рибалта прилетел в Москву. В московском аэропорту Шереметьево его встретил представитель службы безопасности "Спартака". Сам функционер опроверг слухи о своем возможном назначении в московский клуб, а также сказал, что прилетел в Россию "в отпуск".
Гендиректор "Спартака" Малышев: Рибалта приезжал в Москву, и мы общались
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном назначении экс-спортдиректора "Зенита" Хавьера Рибалты на аналогичную должность в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"