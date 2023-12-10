Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Сочи
16:30
ОренбургНе начат
Краснодар
19:45
ЦСКАНе начат
Балтика
19:45
РубинНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
17:00
ЧелсиНе начат
Лутон Таун
17:00
Манчестер СитиНе начат
Фулхэм
17:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
19:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
АтлетикНе начат
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
Барселона
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
14:30
ТориноНе начат
Монца
17:00
ДженоаНе начат
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
БайерНе начат
Кёльн
19:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
15:00
РеймсНе начат
Страсбур
17:00
ГаврНе начат
Мец
17:00
БрестНе начат
Клермон
17:00
ЛилльНе начат
Лион
19:05
ТулузаНе начат
Лорьян
22:45
МарсельНе начат

Гендиректор "Спартака" Малышев: Рибалта приезжал в Москву, и мы общались

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал слухи о возможном назначении экс-спортдиректора "Зенита" Хавьера Рибалты на аналогичную должность в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"
– Как я говорил ранее, "Спартак" – большой клуб. Мы встречаемся с российскими и иностранными специалистами по разным вопросам. Действительно, Хавьер приезжал в Москву, и мы общались, – цитирует Малышева "СЭ".

На этой неделе инсайдер Иван Карпов первым сообщил о том, что 43-летний испанский менеджер близок к назначению в "Спартак" на пост спортивного директора. Ранее с 2018 по 2021 годы Рибалта работал на той же должности в "Зените". В октябре нынешнего года менеджер прекратил сотрудничество с французским "Марселем".

В ночь на 8 декабря российские СМИ проинформировали о том, что Рибалта прилетел в Москву. В московском аэропорту Шереметьево его встретил представитель службы безопасности "Спартака". Сам функционер опроверг слухи о своем возможном назначении в московский клуб, а также сказал, что прилетел в Россию "в отпуск".

Спартак Малышев Рибалта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится