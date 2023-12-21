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Хавбек "Крыльев" Гарре: Осинькин и Гвардиола близки к футболистам в плане тактики

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Полузащитник "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре сравнил главных тренеров волжан и "Манчестер Сити" Игоря Осинькина и Хосепа Гвардиолу.
Фото: Global Look Press
– Я бы сказал, что они оба близки к футболистам в плане тактики. Они всегда пытаются объяснять так, чтобы игроки на 100% все понимали, – цитирует 23-летнего аргентинца "СЭ".

Бенхамин Гарре является воспитанником "Манчестер Сити". В январе нынешнего года 23-летний аргентинец стал игроком "Крыльев Советов". В 20 матчах в составе поволжского клуба во всех турнирах Гарре отметился 8 голами и 3 ассистами. По итогам 18-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина расположилась на 6-й строчке в таблице Российской Премьер-Лиги. В начале марта самарцы возобновят чемпионат страны выезной встречей против "Ростова".

Крылья Советов Манчестер Сити Гарре Гвардиола Осинькин АПЛ
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