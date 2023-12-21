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Самедов: для сборной России матч с Сербией - отличный вариант, просто супер!

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Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал информацию о будущей товарищеской игре со сборной Сербии.
Фото: РФС
- Матч с Сербией - отличный вариант для нашей сборной! Это просто супер. Для наших болельщиков такой матч в России был бы большим праздником, - передаёт слова Самедова "Чемпионат".

Ранее официальный телеграм-канал сборной России сообщил, что в марте 2024 года состоится товарищеская встреча подопечных Валерия Карпина со сборной Сербии. По данным СМИ, матч пройдёт на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге 21 марта 2024 года.

Предыдущий товарищеский матч сборная России провела со сборной Кубы в ноябре 2023 года, одержав разгромную победу со счётом 8:0.

Сборная России Сборная Сербии Самедов
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