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Ивич - о том, что удивило в России: чистота городов, ни в одном городе Европы я не видел такого

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич рассказал о том, чего его удивило после переезда в Россию.
Фото: ФК "Краснодар"
"Что удивило в России больше всего? Чистота городов. Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России. Что ещё удивляет, так это пробки. Хотя, как я понимаю, это нормально", - приводит слова Ивича "Чемпионат".

Напомним, что Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023 года. Под руководством сербского специалиста команда дошла до финала Кубка России сезоне 2022/2023, где уступила в серии пенальти московскому ЦСКА. На данный момент "быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя в лице петербургского "Зенита" на два очка. Южане заняли третье место в группе Кубка России и сыграют с "Химками" в плей-офф Пути Регионов.

Ивич Краснодар
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