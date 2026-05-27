"Считал, что приехал колхозник с Кипра". Гурцкая - о Карседо

"Мне кажется, что открытие сезона, очевидно, это Карседо. Потому что у нас никогда не было тренера, который бы мог так часто и удачно делать перестановки, и игроки подчинялись этой истории. Мы все, ну и я, в частности, считал, что приехал колхозник с Кипра, и очень скептически относился", - сказал Гурцкая "Чемпионату".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.