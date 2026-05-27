Семин оценил выступление "Краснодара" в прошедшем сезоне

"Я бы его все равно оценил положительно. Был хороший уровень игры, за исключением двух матчей. Это игра с "Динамо" в чемпионате, и… Да Суперфинал Кубка тоже хорошим был на самом деле.Наверное, так сложились обстоятельства, что команда потерпела эти два поражения. Потому что по игре они никому не уступили — ни в чемпионате, ни в Кубке", - сказал Семин "Матч ТВ".
По итогам прошедшего сезона "Краснодар" занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 матчах. "Зенит" опередил "быков" на два балла.
24 мая состоялся матч в рамках Суперфинала Кубка России между подопечными Мурада Мусаева и "Спартаком". "Краснодар" потерпел поражение по серии пенальти (1:1, 3:4 - пенальти).