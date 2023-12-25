"Пока конкретных разговоров с "Зенитом" не было. Интерес к нему от команд есть. Но у него контракт с "Зенитом", поэтому для начала надо решать вопрос с клубом", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков может продолжить карьеру в "Сочи".
Чистяков перебрался в "Зенит" из "Ростова" летом 2021 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 5 матчах за петербуржцев в РПЛ, проведя на поле всего 144 минуты, и не отличился голевыми действиями. Также в активе Чистякова две полные игры в Кубке России.
Агент: интерес к Чистякову от команд есть. Но у него контракт с "Зенитом"
Агент Андрей Талаев прокомментировал возможный трансфер защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова в "Сочи".
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