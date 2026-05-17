- В том, что "Зенит" победит в матче с "Ростовом" сомнений, наверное, ни у кого не было. Но у меня вызывает сомнение назначенный пенальти. Хотелось бы услышать комментарий Мажича по назначенному пенальти и удалению игрока.
То, что "Локомотив", проиграв, занял третье место, я думаю, это больше относится к "Спартаку": если бы "красно-белые" свой матч выиграли, то они бы взяли бронзу.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Тукманов: хотелось бы услышать комментарий Мажича по назначенному пенальти в пользу "Зенита"
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал Rusfootball.info чемпионство "Зенита" и бронзу "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"