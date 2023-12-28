– В Санкт-Петербурге действует прекрасная академия, и весь город работает на клуб. Все это впустую, так как его воспитанники почти не имеют шансов пробиться в основу и в лучшем случае могут готовиться к арендам.
Отметим, что петербургский “Зенит” на протяжении пяти последних лет становился чемпионом России по футболу.
Напомним, после 18 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 набранных баллов. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице.
Источник: RT
Нигматуллин: академия “Зенита” действует впустую
Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился мыслями об академии “Зенита” из Санкт-Петербурга.
Фото: личный архив Руслана Нигматуллина