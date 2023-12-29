"Лучшие россияне первой части сезона - Сафонов, Глушенков, Тюкавин", - цитирует Алаева "Чемпионат".
"Краснодар" голкипера Матвея Сафонова ушел на зимний перерыв в статусе лидера российской Премьер-Лиги. Краснодарцы набрали 38 очков в 18 прошедших турах и опережают действующих чемпионов России, "Зенит", на два балла. Столичное "Динамо", за которое выступает нападающий Константин Тюкавин, с 32 набранными очками замыкает тройку лидеров первой части РПЛ. Полузащитник Максим Глушенков и его "Локомотив" расположились на 4-й строчке в турнирной таблице, заработав 31 балл.
Алаев назвал лучших российских игроков в первой части сезона РПЛ
Президент РПЛ Александр Алаев назвал лучших, по его мнению, российских футболистов осенней части этого сезона.
Фото: "Матч ТВ"