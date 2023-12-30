Эксперт заявил, что его больше всего расстраивает влияние политики на футбольные процессы. Напомним, что российские команды и сборные отстранены от международных соревнований.
"Международный футбол весь загажен политическими решениями. Руководители ФИФА, УЕФА были главенствующие в своём виде спорта, а сегодня министры иностранных дел и прочие лезут. Меня это расстроило больше всего в этом году", - цитирует Ловчева "Спорт-Экспресс".
Также Ловчев напомнил, что Магомед-Шапи Сулейманов не смог попасть в Польшу на еврокубковый матч в составе израильского "Маккаби". При этом футбольные организации никак не повлияли на происходящее.
Ловчев: международный футбол загажен политикой
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев назвал главное разочарование 2023 года.
Фото: РФСО "Спартак"