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Манчестер Сити
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Шеффилд ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
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БёрнлиЗавершен
Кристал Пэлас
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БрентфордЗавершен
Ноттингем Форест
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Манчестер ЮнайтедЗавершен

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
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ЛеччеЗавершен
Кальяри
0 - 0 0 0
ЭмполиЗавершен
Удинезе
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БолоньяЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
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СалернитанаЗавершен

Ловчев: международный футбол загажен политикой

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Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев назвал главное разочарование 2023 года.
Фото: РФСО "Спартак"
Эксперт заявил, что его больше всего расстраивает влияние политики на футбольные процессы. Напомним, что российские команды и сборные отстранены от международных соревнований.

"Международный футбол весь загажен политическими решениями. Руководители ФИФА, УЕФА были главенствующие в своём виде спорта, а сегодня министры иностранных дел и прочие лезут. Меня это расстроило больше всего в этом году", - цитирует Ловчева "Спорт-Экспресс".

Также Ловчев напомнил, что Магомед-Шапи Сулейманов не смог попасть в Польшу на еврокубковый матч в составе израильского "Маккаби". При этом футбольные организации никак не повлияли на происходящее.

Ловчев
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