Черышев рассказал, связан ли переход его сына в "Красаву" с личностью Савина

Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин.Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом", — отметил Дмитрий Черышев в беседе со Sport24.
Футбольный клуб "Красава" с сезона 2022/2023 выступает на Кипре. В сезоне 2024/2025 команда выиграла Второй дивизион Кипра и квалифицировалась в Первый дивизион. По итогам 20 туров чемпионата Кипра сезона-2025/26 "Красава" с 17 очками располагается на 12 месте турнирной таблицы.
В России на Евгения Савина завели статью о дискредитации армии и объявили в розыск.