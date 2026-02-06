Матчи Скрыть

Черышев рассказал, связан ли переход его сына в "Красаву" с личностью Савина

Главный тренер таджикистанского "Равшана" Дмитрий Черышев прокомментировал переход своего сына Дениса в кипрский клуб "Красава", которым владеет разыскиваемый в России Евгений Савин.
Фото: Getty Images
"Сам узнал о переходе Дениса в "Красаву", только когда он уже полетел на Кипр. Как оценю его выбор? Сейчас для него самое главное — играть. Его возраст дает о себе знать, поэтому игровая практика очень нужна.

Вряд ли переход на Кипр связан с тем, что клубом владеет Евгений Савин.
Конечно, спрашивать надо у самого Дениса, но я сомневаюсь в этом", — отметил Дмитрий Черышев в беседе со Sport24.

Футбольный клуб "Красава" с сезона 2022/2023 выступает на Кипре. В сезоне 2024/2025 команда выиграла Второй дивизион Кипра и квалифицировалась в Первый дивизион. По итогам 20 туров чемпионата Кипра сезона-2025/26 "Красава" с 17 очками располагается на 12 месте турнирной таблицы.

В России на Евгения Савина завели статью о дискредитации армии и объявили в розыск.

