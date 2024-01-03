Агент Роналдо - о трансфере в "Ростов": мы поговорили с Карпиным. В субботу вылетаем в Турцию

Агент полузащитника "Левски" Роналдо Хулио Сезар Гранха рассказал, когда его клиент присоединится к "Ростову".

Фото: официальный сайт "Левски"

"Мы уже поговорили с Карпиным и все обсудили. В субботу вылетаем в Турцию", - приводит слова агента источник.



Ранее сообщалось, что Роналдо подпишет с "Ростовом" контракт сроком на 4 с половиной года.



22-летний правый вингер выступает за "Левски" с лета 2022-го года. В текущем сезоне в его активе 7 голов и одна голевая передача в 25-ти матчах во всех турнирах.