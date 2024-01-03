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Агент Нестора из "Сан-Паулу": игрок хотел бы перейти в "Зенит"

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Агент Андре Кьюри, который представляет интересы хавбека "Сан-Паулу" Родриго Нестора, оценил вероятность трансфера игрока в "Зенит".
Фото: Imago
"Он хотел бы перейти. Но в данный момент переговоры не ведутся", - приводит слова агента источник.

23-летний бразилец выступает на позиции центрального полузащитника. В минувшем сезоне в активе Нестора 25 матче в бразильской Серии А. Помимо центра поля, игрок может исполнять роль левого полузащитника. Трансферная стоимость Нестора по оценке Transfermarkt - 9 миллионов евро.

Источник: СЭ

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