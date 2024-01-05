Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ДженоаНе начат

Кубок Англии

Новости
Брентфорд
22:15
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
23:00
БёрнлиНе начат

Смородская: “Спартак” – не претендент на чемпионство в этом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская поделилась мыслями о шансах “Спартака” на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
– “Спартак” – не претендент на чемпионство в этом сезоне. У них не выстроена команда, которая способна выиграть чемпионат. Бывают матчи, где красно-белые смотрится хорошо, но этого не хватит.

Напомним, в настоящий момент времени московский “Спартак” пребывает на пятом месте в турнирной турнирной чемпионата России по футболу. Красно-белые за 18 туров сумели записать в собственный актив 30 очков. На первом месте пребывает “Краснодар”. “Быки” набрали 38 очков.

Источник: “РБ Спорт”

Смородская Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится