– “Спартак” – не претендент на чемпионство в этом сезоне. У них не выстроена команда, которая способна выиграть чемпионат. Бывают матчи, где красно-белые смотрится хорошо, но этого не хватит.
Напомним, в настоящий момент времени московский “Спартак” пребывает на пятом месте в турнирной турнирной чемпионата России по футболу. Красно-белые за 18 туров сумели записать в собственный актив 30 очков. На первом месте пребывает “Краснодар”. “Быки” набрали 38 очков.
Источник: “РБ Спорт”
Смородская: “Спартак” – не претендент на чемпионство в этом сезоне
Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская поделилась мыслями о шансах “Спартака” на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости