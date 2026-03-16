"Лацио" минимально обыграл "Милан" в матче Серии А

В Риме завершилась встреча 29-го тура чемпионата Италии между "Лацио" и " Миланом ". Хозяева сумели добиться минимальной победы - 1:0.

Решающий эпизод произошёл в первом тайме. На 26-й минуте результативный удар нанёс нападающий римского клуба Густав Исаксен, и этот гол оказался единственным в игре.



После проведённых 29 туров "Милан" с 60 очками занимает вторую позицию в турнирной таблице Серии А. Римская команда, набрав 40 баллов, располагается на девятом месте.

Милан