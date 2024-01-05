"Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Ну, с кем не бывает? Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока", - приводит слова Андреева Sport24.
Томпсон находится под домашним арестом по обвинению бывшей девушки в домашнем насилии. Игроку предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений, попытке убийства и неуважении к суду. Ранее сообщалось, что руководство чилийского "Коло-Коло" приняло решение о том, чтобы отпустить Томпсона в "Оренбург" на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа за 1,1 млн евро. 19-летний вингер провел за чилийский клуб 27 матчей во всех турнирах в текущем сезоне и отличился 6-ю голами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Напомним, что "Оренбург" после 18-ти туров занимает 14-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Клуб обыграл московский "Спартак" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.
Спортдир "Оренбурга" - о Хорди Томпсоне: вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Ну, с кем не бывает?
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал скандал вокруг Хорди Томпсона, который вскоре должен присоединиться к клубу.
Фото: ФК "Коло-Коло"