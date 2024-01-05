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Мостовой - об интриге в РПЛ: не скажу, что это самый интересный сезон за последнее время

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Первая часть сезона показала, что во второй будет интрига. Многие думают, что "Зенит" наберёт очки и выиграет чемпионат. В большей степени я тоже так думаю. Но интрига есть. Мы уже не говорим на половине пути, что "Зенит" — чемпион. Не скажу, что это самый интересный сезон за последнее время", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", а также за испанскую "Сельту", французские "Канн" и "Страсбур". Также игрок вызывался в сборную России. В феврале прошлого года Мостовой заявил, что планирует получить тренерскую лицензию. Напомним, что после 18-ти туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров и отстает от "быков" на шесть очков.

Мостовой Зенит Краснодар
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