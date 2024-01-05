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"РБ Спорт": "Ювентус" вернется к кандидатуре Сперцяна летом

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Туринский "Ювентус" не планирует отступать в вопросе подписания футболиста сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
Один из лидеров итальянской Серии А "Ювентус" предпримет новую попытку подписания полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна - сообщает источник. "Старая Синьора" планирует снова попытаться договориться с "Краснодаром" ближе к летнему трансферному окну.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" рассматривает Эдуарда Сперцяна как усиление средней линии команды в зимнее трансферное окно. Причиной выхода "Юве" на зимний трансферный рынок в поисках полузащитника назывались длительные дисквалификации игроков средней линии команды - Поля Погба и Николо Фаджоли.

В текущем розыгрыше РПЛ у Сперцяна 8+4 по системе гол+пас. Полузащитник выходил в стартовом составе во всех 18-ти матчах первой части сезона. "Краснодар" на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Контракт армянского полузащитника с "быками" рассчитан до 30-го июня 2026-го года.

Источник: "РБ Спорт"

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