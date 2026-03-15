Лапорта в третий раз станет президентом "Барселоны"

Жоан Лапорта вновь возглавит "Барселону". 63-летний функционер одержит победу на президентских выборах и будет руководить каталонским клубом до 2031 года.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. Ранее Лапорта заявлял, что не станет баллотироваться ещё раз, однако в итоге принял участие в выборах и сумел сохранить пост главы клуба.



В нынешнем сезоне каталонская команда лидирует в чемпионате Испании. "Барселона" опережает "Реал" на четыре очка, а в Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где в первой игре сыграла вничью с "Ньюкаслом" - 1:1.