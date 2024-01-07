- Есть переговорный процесс по Вере. Но к чему приведет — сложно сказать. Интерес от клуба не из России, остальное сказать не могу. Интерес "Локомотива" угас? С ним нет никаких контактов.
Аргентинский центральный полузащитник Лукас Вера выступает за "Оренбург" с лета 2022 года. Действующее соглашение 26-летнего хавбека с клубом рассчитано до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. В этом сезоне Вера провел за оренбуржцев 18 матчей и записал на свой счет 1+4 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
Спортивный директор "Оренбурга": есть переговорный процесс по Вере с клубом не из России
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал будущее хавбека Лукаса Веры.
Фото: "СЭ"