Голкипер "Балтики" высказался о возможном переходе в топ-клуб

- Всегда хочется на повышение. Но сейчас я в Калининграде, добиваюсь результатов здесь. Почему бы "Балтику" не поднять на новый уровень? Надеюсь, весной сможем это сделать.
А если провести весь сезон качественно, уверен, и Европа будет не за горами. Тем более Сафонов и Хайкин сейчас демонстрируют всему континенту уровень российской школы вратарей, - сказал Бориско в интервью Sport24.
В нынешнем сезоне Максим Бориско провел за "Балтику" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.
Сегодня, 27 февраля, команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в 19 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.