— Думаю, что с той командой, которая сейчас есть, “Спартак” может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков основы. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.
В настоящий момент времени московский “Спартак” имеет в собственном активе 30 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице после 18 туров Российской Премьер-Лиги.
Напомним, Доменико Тедеско с 2019 по 2021 год занимал должность главного тренера московского “Спартака”. При нем красно-белые не смогли стать чемпионами России.
Источник: "СЭ"
Тедеско: у “Спартака” есть все для того, чтобы стать чемпионом
Бывший главный тренер “Спартака” Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"