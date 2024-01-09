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Тедеско: у “Спартака” есть все для того, чтобы стать чемпионом

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Бывший главный тренер “Спартака” Доменико Тедеско, ныне возглавляющий сборную Бельгии, оценил шансы красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Думаю, что с той командой, которая сейчас есть, “Спартак” может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков основы. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть.

В настоящий момент времени московский “Спартак” имеет в собственном активе 30 баллов. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в турнирной таблице после 18 туров Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Доменико Тедеско с 2019 по 2021 год занимал должность главного тренера московского “Спартака”. При нем красно-белые не смогли стать чемпионами России.

Источник: "СЭ"

Тедеско Спартак
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