Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Игрок ЦСКА: ожидания болельщиков были завышенными

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался о выступлении команды после возобновления сезона.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что перед возобновлением сезона у игроков команды были только чемпионские амбиции.

"Ожидания болельщиков были немного завышенными. Любой футболист в нашей команде понимал, что входить в весну нужно только с чемпионскими амбициями. Но это футбол, так бывает. Ни "ПСЖ", ни "Бавария" - никто не выигрывал 50 матчей подряд. Сейчас мы пройдём путь с самых низов, и он один - только наверх", - сказал Глебов "Чемпионату".

После возобновления сезона московский ЦСКА провел 6 матчей, одержал 2 победы и потерпел 4 поражения. "Армейцы" вылетели из Пути РПЛ Кубка России, команда продолжит выступление в Пути регионов.

На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 22 играх. ЦСКА одержал 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений в лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится