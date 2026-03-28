Футболист заявил, что перед возобновлением сезона у игроков команды были только чемпионские амбиции.
"Ожидания болельщиков были немного завышенными. Любой футболист в нашей команде понимал, что входить в весну нужно только с чемпионскими амбициями. Но это футбол, так бывает. Ни "ПСЖ", ни "Бавария" - никто не выигрывал 50 матчей подряд. Сейчас мы пройдём путь с самых низов, и он один - только наверх", - сказал Глебов "Чемпионату".
После возобновления сезона московский ЦСКА провел 6 матчей, одержал 2 победы и потерпел 4 поражения. "Армейцы" вылетели из Пути РПЛ Кубка России, команда продолжит выступление в Пути регионов.
На данный момент подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 22 играх. ЦСКА одержал 12 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений в лиге.
Игрок ЦСКА: ожидания болельщиков были завышенными
Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался о выступлении команды после возобновления сезона.
Фото: ФК ЦСКА