Кисляк: попробуйте сами выйти на поле и обыграть Никарагуа

Фото: РФС

Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол", - сказал Кисляк "РБ Спорту"

Футболист думал, что Никарагуа является менее конкурентоспособным соперником."Эмоции от победы самые приятные - рад, что победили. Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились левый вингер Лечи Садулаев, форвард Константин Тюкавин и полузащитник Александр Головин.На данный момент национальная команда Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге сборных ФИФА, Россия располагается на 36-й строчке.