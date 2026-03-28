Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
1 - 0 1 0
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
4 - 0 4 0
АмкалЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
КайратЗавершен

Кисляк: попробуйте сами выйти на поле и обыграть Никарагуа

Футболист сборной России Матвей Кисляк высказался о матче против Никарагуа.
Фото: РФС
Футболист думал, что Никарагуа является менее конкурентоспособным соперником.

"Эмоции от победы самые приятные - рад, что победили. Никарагуа меня удивил, ожидал менее конкурентоспособного соперника.

Тем, кто ожидал разгрома в этом матче, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их. Все смотрят на рейтинги, но сейчас нет слабых сборных. Все умеют играть в футбол", - сказал Кисляк "РБ Спорту".

Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч сборных России и Никарагуа. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе "Ozon Арена". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились левый вингер Лечи Садулаев, форвард Константин Тюкавин и полузащитник Александр Головин.

На данный момент национальная команда Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге сборных ФИФА, Россия располагается на 36-й строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится