Бевеев поддержал Сафонова после игры с Никарагуа: просто дело случая

"Я не тренер вратарей, тут могу только поддержать Матвея, он большой футболист, играет в больших матчах и здесь просто дело случая. Бывает, мяч так полетел.Если он ещё сто раз так ударит с этой позиции, то забьёт максимум один, а то и ноль. Там уже у Матвея будет ноль голов из ста", - сказал Бевеев Metaratings.
Вчера, 27 марта, в Краснодаре состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 3:1. Голами за хозяев отличились нападающие Лечи Садулаев и Константин Тюкавин, а также полузащитник Александр Головин.
На 16-й минуте игры левый защитник Никарагуа Оскар Асеведо забил в ворота Матвея Сафонова дальним ударом.