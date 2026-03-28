Защитник ЦСКА дисквалифицирован на два матча Кубка России

"В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение - дисквалифицировать футболиста ПФК ЦСКА г. Москва Рейса де Лима Матеуса на 2 матча Кубка России", - написано в официальном заявлении организации.

Эпизод произошел в ответном матче Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Защитник "армейцев" Матеус Рейс получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 4:0 и прошли в финал Пути РПЛ по сумме двух встреч.Команда Фабио Челестини продолжит свое выступление в рамках Пути регионов. Следующий матч "армейцев" в Кубке России состоится 7 апреля против "Крыльев Советов".