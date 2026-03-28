Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Защитник ЦСКА дисквалифицирован на два матча Кубка России

КДК РФС выпустил заявление по футболисту ЦСКА Матеусу Рейсу.
Фото: ФК ЦСКА
"В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение - дисквалифицировать футболиста ПФК ЦСКА г. Москва Рейса де Лима Матеуса на 2 матча Кубка России", - написано в официальном заявлении организации.

Эпизод произошел в ответном матче Пути РПЛ Кубка России между "Краснодаром" и московским ЦСКА. Защитник "армейцев" Матеус Рейс получил красную карточку в компенсированное к первому тайму время. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счетом 4:0 и прошли в финал Пути РПЛ по сумме двух встреч.

Команда Фабио Челестини продолжит свое выступление в рамках Пути регионов. Следующий матч "армейцев" в Кубке России состоится 7 апреля против "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится