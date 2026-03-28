Агент Сауся оценил выступление игрока за "Спартак"

"Сложно оценивать, травма ему помешала. После паузы на сборную он вернется и можно будет делать выводы. Влад чувствует доверие со стороны тренера. Он еще адаптируется и привыкает к требованиям, никакого волнения", - сказал Талаев.
26 января стало известно о переходе крайнего полузащитника Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак". Соглашение с московским клубом было подписано до июня 2030 года.
В составе красно-белых 22-летний футболист принял участие в трех матчах РПЛ и Кубка России, в которых провел на поле всего 64 минуты и не смог отметиться голевыми действиями.
Источник: "СЭ"