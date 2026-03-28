Игрок "Балтики": Талалаев бы победил в бою с Челестини

- Вы думаете, я скажу, что вывез бы Челестини? (Смеётся.) Конечно, Талалаев бы победил, - сказал Петров "Чемпионату".
14 марта состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Хозяева одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Брайан Хиль.
В конце компенсированного ко второму тайму времени началась массовая потасовка. В результате главные тренеры обоих команд были удалены с поля, конфликт продолжился в подтрибунном помещении.