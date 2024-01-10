"Вильмар вернется в расположение "Зенита" в эти выходные", - приводит слова агента "Спорт день за днем".
"Зенит" выйдет из отпуска в четверг, 11 января. В этот день игроки пройдут медицинский осмотр. 14 января петербургская команда отправятся на первые в этом году сборы, которые пройдут в Абу-Даби.
Колумбийский полузащитник Вильям Барриос в этом сезоне сыграл за "сине-бело-голубых" 21 матч и сделал 2 результативных ассиста.
Барриос в эти выходные вернется в расположение "Зенита"
Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо рассказал, когда игрок вернется в Россию.
Фото: ФК "Зенит"