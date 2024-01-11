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Лисакович может продолжить карьеру в “Балтике”

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Нападающий “Рубина” Виталий Лисакович может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Рубин"
Как сообщает источник, форвард “Рубина” Лисакович может сменить команду этой зимой. На него претендует “Балтика”. Клуб из Калининграда договорился с казанцами о переходе белоруса. В ближайшее время Виталий пройдет медицинское обследование и отправится на сборы с “Балтикой”.

Напомним, в нынешнем сезоне Лисакович принял участие в пяти матчах “Рубина”. Он отметился двумя результативными передачами.

Источник: Metaratings

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