Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
3 - 0 3 0
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 4 1 4
Динамо МхЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Сочи
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен

Суперкубок Англии

Арсенал
3 - 0 3 0
Манчестер СитиЗавершен

Суперкубок Франции

Ланс
1 - 0 1 0
ПСЖЗавершен

"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лансу" в матче с двумя удалениями

"Ланс" завоевал Суперкубок Франции, обыграв "ПСЖ" со счётом 1:0.
Фото: Getty Images
Исход противостояния определил гол Флорьяна Товена на 32-й минуте. Вскоре "Ланс" остался вдесятером: на 39-й минуте Киллиан Антонио получил красную карточку за грубый подкат. Несмотря на численное преимущество, парижане отыграться не смогли.

В концовке составы команд уравнялись - на 86-й минуте за отмашку был удалён защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш.

Ворота парижан с первых минут защищал Матвей Сафонов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится