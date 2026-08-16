"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лансу" в матче с двумя удалениями

"Ланс" завоевал Суперкубок Франции, обыграв "ПСЖ" со счётом 1:0.

Фото: Getty Images

Исход противостояния определил гол Флорьяна Товена на 32-й минуте. Вскоре "Ланс" остался вдесятером: на 39-й минуте Киллиан Антонио получил красную карточку за грубый подкат. Несмотря на численное преимущество, парижане отыграться не смогли.



В концовке составы команд уравнялись - на 86-й минуте за отмашку был удалён защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш.



Ворота парижан с первых минут защищал Матвей Сафонов.

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ПСЖ