Исход противостояния определил гол Флорьяна Товена на 32-й минуте. Вскоре "Ланс" остался вдесятером: на 39-й минуте Киллиан Антонио получил красную карточку за грубый подкат. Несмотря на численное преимущество, парижане отыграться не смогли.
В концовке составы команд уравнялись - на 86-й минуте за отмашку был удалён защитник "ПСЖ" Нуну Мендеш.
Ворота парижан с первых минут защищал Матвей Сафонов.
"ПСЖ" Сафонова проиграл "Лансу" в матче с двумя удалениями
"Ланс" завоевал Суперкубок Франции, обыграв "ПСЖ" со счётом 1:0.
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