Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ФрозинонеНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Барселона
22:00
ОсасунаНе начат

Лещук: жить в Москве круче, чем в США

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер “Динамо” Игорь Лещук считает, что в Москве жить комфортнее, чем в США.
Фото: ФК "Динамо"
– Нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить в США. Где круче? Жить в Москве круче.

Отметим, что этой зимой вратарь московского “Динамо” Игорь Лещук провел отдых в США. Российский футболист посетил Нью-Йорк.

Напомним, московское “Динамо” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 32 очко. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Лещук Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится