– Нигде не представляю жизнь, кроме России. Когда закончу с футболом, наверное, смог бы съездить в США. Где круче? Жить в Москве круче.
Отметим, что этой зимой вратарь московского “Динамо” Игорь Лещук провел отдых в США. Российский футболист посетил Нью-Йорк.
Напомним, московское “Динамо” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 32 очко. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Лещук: жить в Москве круче, чем в США
Голкипер “Динамо” Игорь Лещук считает, что в Москве жить комфортнее, чем в США.
Фото: ФК "Динамо"