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Колосков: от выхода Лесового на замену толку ноль, он не помогает "Динамо"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный отъезд вингера "Динамо" Даниила Лесового в Европу.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Расставание с Лесовым абсолютно рационально. К сожалению, он не усилил игру команды. Сколько раз он выходил на замену – толку ноль. Я бы тоже без сожаления расстался с ним. Я же хожу на футбол и вижу, кто из себя что-то представляет. Даниил не помогает команде", - цитирует Колоскова источник.

Воспитанник киевского "Динамо" Лесовой провел в текущем чемпионате России 8 матчей в составе московского "Динамо". Суммарное игровое время в этих матчах составило 83 минуты. Результативными действиями полузащитник не отличился. Двниил Лесовой перебрался в "Динамо" осенью 2020-го года из тульского "Арсенала". Ранее СМИ сообщили об интересе к нему со стороны израильского "Маккаби" из Хайфа.

Источник: "Евро-Футбол"

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