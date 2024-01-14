30-летний центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в "Сочи". По сообщениям источника, "горожане" арендуют футболиста до конца текущего сезона.
Ранее "Зенит" опубликовал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор команды в период паузы в национальном чемпионате. Чистякова в списке не оказалось. В текущем сезоне россиянин провел 145 минут на поле в 5-ти матчах чемпионата России в составе "Зенита".
По итогам первой части сезона "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ. В активе команды 11 очков по итогам 18-ти матчей.
Источник: "РБ Спорт"
РБ Спорт: Чистяков переходит из "Зенита" в "Сочи"
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков присоединится к "Сочи" на правах аренды.
Фото: официальный сайт "Зенита"