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РБ Спорт: Чистяков переходит из "Зенита" в "Сочи"

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков присоединится к "Сочи" на правах аренды.
Фото: официальный сайт "Зенита"
30-летний центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков продолжит карьеру в "Сочи". По сообщениям источника, "горожане" арендуют футболиста до конца текущего сезона.

Ранее "Зенит" опубликовал список футболистов, вызванных на тренировочный сбор команды в период паузы в национальном чемпионате. Чистякова в списке не оказалось. В текущем сезоне россиянин провел 145 минут на поле в 5-ти матчах чемпионата России в составе "Зенита".

По итогам первой части сезона "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ. В активе команды 11 очков по итогам 18-ти матчей.

Источник: "РБ Спорт"

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