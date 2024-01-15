"Посмотрел ли в отпуске сериал "Слово пацана"? Да. Все начали говорить о нём, я посмотрел. Убил время в самолёте. Выкладывал фото с рыбалки? Это недалеко от Кирова, километров 300. Мы и летом туда ездили. Были на реке, знакомые живут в деревне и, когда мы приезжаем, дают домик пожить", - поделился Тюкавин.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел 18 матчей в футболке "Динамо" в чемпионате России. На счету 21-летнего нападающего 8 голов и 6 голевых передач. Тюкавин является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "бело-голубых" в РПЛ. По итогам первой части сезона "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Краснодара" на 6 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Тюкавин - об отпуске: посмотрел "Слово пацана" и порыбачил
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, чем был занят в отпуске.
Фото: официальный сайт "Динамо"