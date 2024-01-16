"Предложение "Краснодара" в размере 8 миллионов евро? Мы готовы отпустить Букари за сумму не менее 10 миллионов евро", - цитирует Терзича "СЭ". Ранее появилась информация о том, что "быки" предложили за переход вингера восемь миллионов евро.
В текущем сезоне Букари провел за "Црвену Звезду" 22 матча во всех турнирах, отметившись 7-ю забитыми мячами (два из которых были забиты в Лиге чемпионов) и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего ганца в 7,5 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее Усман выступал за "Нант" и "Гент". Букари провел за национальную команду Ганы 12 матчей, в которых ему удалось забить три мяча. На данный момент нападающий выступает за свою сборную на Кубке Африки.
В "Црвене Звезде" заявили, что готовы отпустить Букари за 10 миллионов евро. Игроком интересуется "Краснодар"
Исполнительный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич прокомментировал интерес "Краснодара" к Осману Букари.
Фото: GETTY IMAGES