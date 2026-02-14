Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
Динамо СамаркандНе начат
Ахмат
16:00
АГМКНе начат
Локомотив
17:00
ПюникНе начат

"В основе я его не вижу". Мостовой высказался о новичке "Краснодара"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил зимний переход нападающего Хуана Боселли из "Пари НН" в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению экс-футболиста, в новой команде уругваец вряд ли станет игроком стартового состава.

- В "Пари НН" он был лидером, а тут – нет. Для усиления во втором тайме да, но в основе я его не вижу.

Для него переход тоже плюс, потому что идёт в хорошую команду на хорошие условия, - передаёт слова Мостового Metaratings.

В феврале южный клуб сообщил о заключении контракта с уругвайским игроком. Боселли выступал за нижегородский клуб с 2023 года.

На зимнюю паузу "Краснодар" ушёл в статусе единоличного лидера чемпионата России, набрав 40 очков. В первом туре после паузы "быки" сыграют против "Ростова".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится