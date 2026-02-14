"В основе я его не вижу". Мостовой высказался о новичке "Краснодара"

- В "Пари НН" он был лидером, а тут – нет. Для усиления во втором тайме да, но в основе я его не вижу.
Для него переход тоже плюс, потому что идёт в хорошую команду на хорошие условия, - передаёт слова Мостового Metaratings.
В феврале южный клуб сообщил о заключении контракта с уругвайским игроком. Боселли выступал за нижегородский клуб с 2023 года.
На зимнюю паузу "Краснодар" ушёл в статусе единоличного лидера чемпионата России, набрав 40 очков. В первом туре после паузы "быки" сыграют против "Ростова".