Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
Динамо СамаркандНе начат
Ахмат
16:00
АГМКНе начат
Локомотив
17:00
ПюникНе начат

Российский тренер: говорят, что цены повысились, но я не ощущаю

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился своим взглядом на рост цен и бытовые расходы.
Фото: ФК "Урал"
Специалист дал понять, что лично почти не сталкивается с покупками и оплатой счетов, поэтому не может уверенно судить о подорожании.

- Я не знаю, повышаются цены или нет, потому что в магазин редко хожу, у меня жена ходит. Я не ощущаю повышения цен.

Но говорят, что они повысились. За коммуналку у меня тоже отвечает жена. Но чуть возросло, потому что в прошлую зиму платил меньше, - передаёт слова Тарханова "Советский спорт".

В текущем сезоне чемпионата России с 40 баллами в активе лидирует "Краснодар". В тройку лидеров также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых в копилке 39 и 36 очков.

РПЛ, напомним, возобновится через две недели.

