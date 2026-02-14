Глушаков объяснил уход Баринова из "Локомотива"

- Так сложилась судьба. И то, что сейчас про Баринова говорят "иуда", ещё что-то - это всё неправильно.
Он отдавал всю душу клубу, играл, выкладывался. Значит, где-то не договорились. Это только Баринов и клуб знают всю правду, - передаёт слова Глушакова "Матч ТВ".
О подписании хавбека ЦСКА сообщил в середине января. Контракт с армейцами рассчитан на длительный срок - Баринов останется в команде до лета 2029 года.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ "армейцы" сыграют с "Ахматом" 1 марта.