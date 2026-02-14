Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
11:00
Динамо СамаркандНе начат
Ахмат
16:00
АГМКНе начат
Локомотив
17:00
ПюникНе начат

Глушаков объяснил уход Баринова из "Локомотива"

Экс-полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал переход Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению бывшего футболиста, Баринов полностью отдавался команде, а причины расставания остаются внутренним вопросом игрока и клуба.

- Так сложилась судьба. И то, что сейчас про Баринова говорят "иуда", ещё что-то - это всё неправильно.

Он отдавал всю душу клубу, играл, выкладывался. Значит, где-то не договорились. Это только Баринов и клуб знают всю правду, - передаёт слова Глушакова "Матч ТВ".

О подписании хавбека ЦСКА сообщил в середине января. Контракт с армейцами рассчитан на длительный срок - Баринов останется в команде до лета 2029 года.

ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. В первом матче после рестарта РПЛ "армейцы" сыграют с "Ахматом" 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится