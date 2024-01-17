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Агент: Роша - один из наиболее универсальных защитников в Европе

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Футбольный агент Игор Кампеделли прокомментировал выступления защитника ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: "РИА Новости"
"Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией. Уверен, что он продолжит развивать свой успех", - заявил агент.

28-летний центральный защитник 15 раз выходил на поле в футболке ЦСКА в текущем сезоне в РПЛ. На счету Роши одна результативная передача. Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022-го года. Трансфер бразильца из клуба "Портимоненсе" обошелся "армейцам" в 2 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Роша
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