- Перед Новым годом мы продлили контракт с Сысуевым на два года. Но сейчас не до того, чтобы заниматься продлением контрактов Обухова и Гойковича, вернемся к этим вопросам позже. Сейчас занимаемся текущими делами трансферного окна и сборов, сосредоточены на этом.
Николай Сысуев перешел в "Оренбург" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний голкипер сыграл 14 матчей за оренбуржцев, в которых пропустил 20 голов и дважды оставил свои ворота в неприкосновенности. Всего в активе Сысуева 27 игр за "Оренбург", 42 пропущенных мяча и 5 "сухих" матчей.
"Оренбруг" по итогам первой части текущего сезона занимает место в зоне стыковых матчей, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 15 очков в 18 проведенных турах.
Источник: Metaratings
"Оренбург" продлил контракт с вратарем Сысуевым на два года
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин сообщил, что клуб продлил соглашение с голкипером Николаем Сысуевым.
Фото: ФК "Оренбург"