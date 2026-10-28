"Оренбург" вырвал победу у "Родины", дважды забив за три минуты

"Родина" отдала победу "Оренбургу" в матче Кубка России (1:2).

Фото: ФК "Родина"

Нападающий гостей Иван Тимошенко открыл счет на 58-й минуте игры. Хозяева поля сравняли на 74-й минуте усилиями полузащитника Дамиана Пуэблы, а еще спустя три минуты вышли вперед благодаря голу хавбека Рената Голыбина.



Таким образом оренбургская команда набирает 10 очков и обеспечивает себе выход из группы.



Кубок России



Путь РПЛ. Группа А. 5 тур



Голы: Пуэбла, 74, Голыбин, 77 - Тимошенко, 58.



"Оренбург": Дёгтев, Ведерников, Хотулёв, Касимов, Сильва (Сивис, 68), Куль (Болотов, 46), Джерссон (Пуэбла, 61), Назаренко, Рыбчинский (Томпсон, 46), Голыбин, Пыхчеев (Гузина, 61).



"Родина": Айдаров, Гогличидзе, Мещанинов, Тананеев (Наде, 69), Бессмертный, Егорычев (Мусаев, 46), Посо (Рейна, 69), Ушатов, Максименко (Абдусаламов, 78), Гарибян (Бакаев, 63), Тимошенко.



Предупреждения: Пыхчеев, 14, Назаренко, 32, Сильва, 62, Посо, 66, Касимов, 66, Томпсон, 89.

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