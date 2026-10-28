Сегодня, 28 октября, состоится матч между "Спартаком" и "Рубином" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и начнется в 20:30 по местному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ", портал Rusfootball.info проведет для вас текстовую трансляцию.
Красно-белые набрали 10 очков и возглавляют группу А по итогам четырех предыдущих туров. Казанская команда находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 4 балла.
"Спартак" - "Рубин": где и во сколько смотреть прямую трансляцию игры Кубка России
Фото: ФК "Спартак"