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"Спартак" - "Рубин": где и во сколько смотреть прямую трансляцию игры Кубка России

"Спартак" - "Рубин": где бесплатно смотреть трансляцию матча.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 28 октября, состоится матч между "Спартаком" и "Рубином" в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Лукойл Арена" в Москве и начнется в 20:30 по местному времени. В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ", портал Rusfootball.info проведет для вас текстовую трансляцию.

Красно-белые набрали 10 очков и возглавляют группу А по итогам четырех предыдущих туров. Казанская команда находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в своем активе 4 балла.

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