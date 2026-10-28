В "Ростове" объяснили выбор капитана на кубковую игру против "Акрона"

"Кучаев не в стартовом составе, так что дали повязку Рони, так как хочется его поддержать. После травмы тяжелое возвращение у него получается", - сказал Кириченко в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 28 октября, "Ростов" сыграет на своем поле против тольяттинскиого "Акрона" в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток запланирован на 18:15 по московскому времени.
Крайний нападающий ростовчан Роналдо выйдет с первых минут и выведет команду на поле с капитанской повязкой.