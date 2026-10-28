В "Ростове" объяснили выбор капитана на кубковую игру против "Акрона"

Главный тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко рассказал, почему решил отдать капитанскую повязку вингеру Роналдо.

Фото: ФК "Ростов"

"Кучаев не в стартовом составе, так что дали повязку Рони, так как хочется его поддержать. После травмы тяжелое возвращение у него получается", - сказал Кириченко в эфире "Матч ТВ".