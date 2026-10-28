"Он элементарных вещей не понимает, слабый тренер". Бубнов - о Карседо

"Мне ничего не кажется, я знаю, что Карседо слабый тренер, и он простых элементарных вещей не понимает.Вот он упёрся в одну и ту же схему, с Угальде, с одним нападающим, хотя я считаю, что для них оптимально, чтобы Угальде с Даку играли вместе, — сказал Бубнов в новом выпуске "Коммент.Шоу".
25 октября состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2.
По итогам тура команда Хуана Карседо опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.