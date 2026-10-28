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"Он элементарных вещей не понимает, слабый тренер". Бубнов - о Карседо

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением о главном тренере красно-белых Хуане Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне ничего не кажется, я знаю, что Карседо слабый тренер, и он простых элементарных вещей не понимает.
Вот он упёрся в одну и ту же схему, с Угальде, с одним нападающим, хотя я считаю, что для них оптимально, чтобы Угальде с Даку играли вместе, — сказал Бубнов в новом выпуске "Коммент.Шоу".

25 октября состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2.

По итогам тура команда Хуана Карседо опустилась на пятое место в турнирной таблице чемпионата.

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